В период пандемии ямальцы стали больше заботиться о своем здоровье Фото: pixabay.com

В последние несколько лет среди ямальцев наблюдается общий тренд роста заботы о здоровье и, в частности, интереса к здоровому питанию. Важнейшей его частью является натуральность продуктов, сообщает ЦСП «Платформа».

Пандемия лишь усилила эту тенденцию: за последние полгода больше внимания питанию стал уделять каждый четвертый опрошенный (25%). При этом интерес не всегда приводит к каким-либо системным практикам заботы о питании - контролю баланса питательных веществ или каким-либо ограничениям.

Натуральность продуктов входит в первую тройку правил здорового питания. К примеру, среди опрошенных 85% стремятся покупать натуральные продукты. Это связано, скорее всего, с представлениями о вреде искусственных добавок, чем с пользой.

Основная причина из-за которой люди стремятся покупать органические продукты - мнение, что они не нанесут вреда здоровью, так ответили 63%.

Кроме того, внимание потребителя при покупке также направлено на компоненты, считающиеся потенциально вредными и «искусственными», к такому мнению пришли 52%.

Как выяснилось, 92% людей хотели бы, чтобы все «натуральное» помечалось особым знаком, который контролируется государством, 85% опрошенных сообщают, что обращают внимание на маркировку, в том числе 27% делают это постоянно. Наиболее знакомая из них - «без ГМО», но также почти половина респондентов обращала внимание на маркировку «эко» или «био», четверть - на маркировку «органик».

Ситуация осложняется и тем, что использующиеся для маркировки понятия не всегда соотносятся с тем, что потребитель вкладывает в понятие «натурального» и «полезного». К их разнообразию также добавляется привычное «фермерское», которое значительная часть опрошенных также видит синонимичным «эко», «био», «органик».

Традиционно с большим доверием покупатели относятся к производителям, с которыми имеют прямой контакт. На первом месте идут фирменные магазины - 68%, на втором - производство, ферма - 64%, на третьем - сетевые федеральные магазины - 54%.

Стоит добавить, что наиболее конкурентные в области экологической продукции рынки - крупные города, создающие платежеспособный спрос. Поэтому вокруг них будет формироваться наиболее благоприятная экономическая среда для производства натуральных и экологичных продуктов.