Ямальцы готовы платить большую цену за натуральные продукты Фото: pixabay.com

ЦСП «Платформа» опубликовал очередной доклад в рамках проекта «Лаборатория ритейла». Первая часть выпуска посвящена «зеленой» маркировке и особенностям восприятия потребителем ниши продуктов здорового питания. Материал подготовлен при поддержке X5 Retail Group.

Актуальность исследования обусловлена увеличением интереса населения к качеству питания: 49% опрошенных интересуются данной темой. Пандемия только усилила эту тенденцию: за последние полгода каждый четвертый (25%) стал уделать больше внимания своему рациону. Для половины респондентов главное правило здорового питания заключается в употреблении натуральных продуктов - без консервантов, добавок, «химии», 2/3 готовы платить за такие продукты более высокую цену.

Результаты опроса показали, что 50% опрошенных считают одним из важнейших правил здорового питания - употребление натуральных продуктов. Главное опасность, по мнению 63%, это искусственные добавки, именно поэтому они стараются покупать эко-продукты.

Чтобы натуральные продукты помечались специальным знаком, который контролируется государством, хотели бы 92% опрошенных. При этом использующиеся сегодня для маркировки понятия («эко», «био», «органик») не всегда различимы для потребителя (38% не видит между ними существенной разницы, четверть - затрудняется ответить).

В достоверности информации на упаковках продуктов сомневаются 84% респондентов, а 31% не доверяет информации на этикетках. Также 62% опрошенных готовы платить за натуральные продукты более высокую цену. Справедливая разница для большинства из них не превышает 10-20%.

Таким образом, рост внимания к натуральности и экологичности задает новую линию конкуренции для производителей ритейла. Можно отметить, что повышение доверия к качеству продукции под маркировкой и контролю соответствия знакам – важный вызов для всех участников рынка

С предыдущими выпусками «Лаборатории ритейла» можно ознакомиться на сайте pltf.ru.