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В Приуральском районе стартовала фольклорно-этнографическая экспедиция. В нее вошли сотрудницы Научного центра изучения Арктики Стэлла Раздымаха и Любовь Возелова, работающие в секторе культурной антропологии.

Женщины посетят районный центр Аксарку, поселки Горнокнязевск, Катравож, Зеленый Яр и село Харсаим, где запишут произведения устного народного творчества, а также интервью с носителями ненецкого и хантыйского языков. Собранный материал пополнит электронный фольклорный фонд научного центра.

Он создается для сохранения, изучения и популяризации произведений устного народного творчества коренных северных народов. Материалы для него собирается в национальных поселках и стойбищах учеными - представителями коренного населения, хорошо владеющими родным языком.

Доступ к фольклорному фонду будет открыт для всех желающих на сайте научного центра с 2021 года.

Стоит добавить, что Научный центр изучения Арктики также издает сборники фольклора. В 2018 году вышел в свет «Фольклор ямальских ненцев», в который вошли эпические песни, записанные в Ямальском и Приуральском районах, архивные материалы газеты «Нярьяна Нгэрм» и некоторые произведения народного творчества из частных библиотек.

До конца 2020 года будет издан сборник фольклора сеяхинских ненцев, а в 2021 году состоится выпуск третьего по счету сборника - «Фольклор мыскаменских ненцев».