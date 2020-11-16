«Не было лицензии»: в селе Мужи заработает школьный автобус Фото: pixabay.com

Прокуратура Шурышкарского района организовала проверку по публикации ВГТРК «Вести. Ямал» – «село Мужи осталось без школьного автобуса».

Было установлено, что местная администрация действительно не заключила договор о регулярных пассажирских перевозках. Причиной этому послужило отсутствие организаций на территории села, имеющих соответствующую лицензию. Также стало известно, что субсидии, выделяемые на эти цели, используются неэффективно.

В связи с этим прокурор внес в адрес главы села представление об устранении нарушений закона, которое было исполнено.

В настоящее время МУП МО Шурышкарский район «Спецтранссервис» оформило лицензию на осуществление пассажирских перевозок. Предварительная дата выхода транспорта на маршрут - середина ноября 2020 года. До этого момента ситуация находится на контроле прокуратуры.