Михаил Терещенко назначен на должность заместителя главы Нового Уренгоя по социальным вопросам

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В администрации Нового Уренгоя вновь кадровые изменения. Согласно распоряжению Андрея Воронова, на место заместителя главы города по социальным вопросам назначен Михаил Терещенко.

Напоминаем, что на должность Михаил Отарович назначен из резерва управленческих кадров. Документы на конкурс принимались с 12 по 23 октября. К соискателям был предъявлен целый ряд требований: высшее образование, квалификация по одной из четырех специальностей и стаж - не менее четырех лет муниципальной службы. Победителем, как и ожидалось, оказался Михаил Терещенко.

К исполнению новых служебных обязанностей он приступил с 16 ноября, а до этого руководил городским департаментом образования. В данной сфере Михаил Терещенко работает уже 30 лет, из них - 16 лет на муниципальной службе в городском департаменте образования, 8 лет - руководителем департамента.

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