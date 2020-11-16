В Надымском районе выявлено более 50 нарушений в сфере незаконного оборота алкоголя Фото: pixabay.com

Надымские полицейские продолжают выявлять лиц, причастных незаконному обороту алкоголя.

С начала 2020 года было составлено 52 административных протокола. Из них 41 - по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена»; 11 - по ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»; а также одно «Нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» ст. 14.16 КоАП РФ.

-Мероприятия по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства имеют важное значение в предупреждении рецидивной преступности среди лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, - сообщил начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Надымскому району, подполковник полиции Асланбек Аджикурманов.

Сотрудники полиции призывают граждан незамедлительно сообщать в дежурную часть о фактах незаконного оборота алкогольной продукции. Сделать это можно по телефонам: 02, 8(3499)50-10-00.

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