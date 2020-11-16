В Салехарде пройдет турнир по сборке пластиковых моделей-копий военной техники

Фото: mvk.yanao.ru

Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского готовится к проведению товарищеского экспресс-турнира по сборке пластиковых моделей-копий «Марафон выходного дня».

Основная задача участников - собрать и покрасить сборную модель бомбардировщика Су-2 в масштабе 1:48. На это участникам дадут ровно сутки, трудиться ребята будут в две смены по 12 часов.

Принять участие могут моделисты от 16 лет, но не более 10 человек. Сборка и окраска будет проходить в пространстве военно-исторического клуба. Участникам предоставят инструменты, аэрограф, компрессор и расходные материалы. Однако использование личного оборудования приветствуется. Дополнения и аксессуары - по желанию моделистов и без ограничений.

Стать участником турнира можно и заочно - «Марафон выходного дня» будет транслироваться в режиме онлайн при помощи видеоконференцсвязи. В случае дистанционного участия модель бомбардировщика приобретается самостоятельно.

Зарегистрироваться можно до 27 ноября через группу в соцсети «ВКонтакте» или по адресу электронной почты: zmd70@mail.ru. В заявке на участие необходимо указать ФИО, возраст и город.

Во время двухдневного турнира моделисты самостоятельно приобретают напитки и еду (допустимо использование термосов).