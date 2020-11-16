В Ноябрьске большинство новогодних объектов будут с дополненной реальностью

Фото: личная страница Алексея Романова в "Instagram"

Власти Ноябрьска начали украшать город к Новому году. По словам Алексея Романова, это самый любимый праздник, который с нетерпением ждут взрослые и дети. Но подготовка к нему - не менее интересна и увлекательна.

-Ноябрьск уже начал обратный отсчет и ежедневно на улицах города появляются новогодние арт-объекты. Ноябрьск украсят как старые, так и абсолютно новые конструкции. Почти все они будут с дополненной реальностью, - написал градоначальник в своем «Instagram».

Согласно традиции, ледовый городок разместится на центральной аллее. В этом году он станет более масштабным, функциональным и запоминающимся. Мастера начнут работать над его возведением уже на следующей неделе.

-Наши дети очень ждут новогоднюю сказку и мы постараемся ее создать, - добавил Алексей Романов.

Напоминаем, что другие города также начали подготовку к новогодним праздникам. Так, в Губкинском построят три ледовых городка по мотивам сказок А.С Пушкина, в Лабытнанги появятся авторские ледовые скульптуры, а в Салехарде выбирают имена новогодним мамонтам.