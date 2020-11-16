«Большегруз влетел в легковушку»: за выходные на дорогах Ямала произошло более 20 аварий

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

За прошедшие выходные дни на дорогах Ямала произошла 21 авария, в которых четыре человека получили травмы.

Одно из ДТП случилось в Новом Уренгое на улице проезд Буровиков, в районе моста через реку «Ево-Яха». Около 16:00 водитель «БМВ» не смог справиться с управлением и, съехав с дороги, столкнулся с опорой ЛЭП. В результате аварии мужчину доставили в больницу.

Позже в этот же день произошло еще одно столкновение. Авария случилась в 22:30 на 97 километре микрорайона Вынгапуровский, относящегося к Ноябрьску. Водитель «УРАЛа», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль «ФИАТ», двигавшийся по главной трассе. В результате ДТП водитель и два пассажира «ФИАТа» травмированы, один из них госпитализирован в больницу.

Стоит добавить, что с начала года на ямальских дорогах произошло 4 115 ДТП, в которых - 40 человек погибли и 400 получили травмы, в их числе 35 детей.