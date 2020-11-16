В Надыме будут бороться со «стеновой рекламой» о продаже наркотиков

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в "Instagram"

В Надыме прошло заседание антинаркотической комиссии. В качестве приглашенных гостей присутствовали заместитель руководителя Научного центра изучения Арктики Артем Пикалов и директор региональной общественной организации «Ямал без наркотиков» Артем Карагайтанов.

Они рассказали о комплексной реабилитации наркозависимых граждан в регионе, а также об открытии в городе амбулаторного кабинета, где можно пройти социальную реабилитацию.

Далее власти обсудили работу городского психоневрологического диспансера. Учреждение оказывает все виды необходимой помощи, которая требуется пациентам с зависимостью. Пройти лечение можно как в условиях стационара, так и амбулаторно, независимо от возраста. При необходимости осуществляются выезды в поселки.

Также продолжается работа с подростками. Для них проводятся мероприятия по вопросам профилактики асоциального поведения в онлайн-режиме.

Еще один важный вопрос - это «стеновая реклама», которую используют распространители психотропных веществ. Она появляется в виде надписей на фасадах домов, в подъездах и лифтах. Вопрос находится на контроле сотрудников полиции.