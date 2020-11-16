Жители Салехарда выберут имена новогодним мамонтам

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

Салехард продолжает готовится к Новому году. Первый этап украшения улицы Ленина завершен: десятки гирлянд и тоннели из фонариков украшают пешеходную зону и придают ей по-настоящему волшебный вид. В скором времени появятся и другие арт-объекты.

-Праздничное настроение создают и новые объемные фигуры в виде мамонтов. У нас есть уже Мамонт Митя, который встречает салехардцев и гостей города на берегу Оби, а теперь появились его «сезонные» сородичи, - рассказал Алексей Титовский.

Также глава города предложил придумать им новые имена. Оставить свой вариант можно в его «Instagram» в комментариях под соответствующим постом.

Напоминаем, что в Салехарде приступили к монтажу новогодних елей. Первые конструкции уже появились на площади около «Поляриса» и на спортивной площадке по улице Чкалова.

В ближайшее время рабочие приступят к установке главной новогодней елки на центральной площади города у ЦКиС «Геолог».

В этот Новый год зеленые красавицы появятся на пяти праздничных площадках города.

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