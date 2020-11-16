Надымские спасатели напомнили рыбакам об опасности нахождения на тонком льду

Фото: МЧС России по ЯНАО

С наступлением холодов реки и водоемы покрываются льдом, который не всегда достигает толщины, безопасной для человека или техники, и может легко разрушиться под воздействием даже небольшого веса. Однако люди все равно продолжают выходить на неокрепший лед, подвергая свою жизнь опасности.

В связи с этим руководитель Надымского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по ЯНАО Владимир Дмитриев совместно с представителями Администрации ГОиЧС провели профилактический рейд на водных акваториях района.

Его основная цель - напомнить гражданам правила поведения на льду, в первую очередь это касалось рыбаков-любителей. В ходе рейда был замечен один нарушитель, с которым провели профилактическую беседу и вручили памятку.

Напоминаем, что в минувшую пятницу, 13 ноября, на переправе Салехард-Лабытнанги чуть не утонул мужчина. Северянин решил добраться до окружной столицы пешком через Обь, но не рассчитал толщину ледяного покрова.