Салехардец, напавший на полицейского, выплатит крупный штраф Фото: pixabay.com

Салехардский суд вынес вынес решение по делу 27-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Было установлено, что 26 августа, во время патрулирования улиц, полицейские заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Во время беседы с правоохранителями, он неожиданно ударил одного из них в лицо. Причиной этому стало недовольство работой сотрудника.

Теперь злоумышленнику предстоит выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Полиция Салехарда разъясняет, что сотрудник, находящийся при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.

В соответствии со ст.319 УК РФ, его оскорбление наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Напомним, что такой же случай произошел в Тарко-Сале. Тогда полицейским пришлось задержать нетрезвого мужчину, который сидел на заправке в своей машине и категорически отказывался выходить из нее.