Погода на Ямале на 16 ноября: к вечеру потеплеет

Погода на Ямале на 16 ноября Фото: pixabay.com

В понедельник, 15 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -4 ночью -8. Ветер 5-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером начнется снег. Днем -15, ночью -10. Ветер 5-8 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -9, ночью -5. Ветер 5-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером пойдет снег. Днем -10, ночью -7. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -9. Ветер 5-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером пойдет снег. Днем -14, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -4, ночью -2. Ветер 4-5 м/с.

Муравленко: пасмурно, после обеда начнется снег. Днем -14, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.