Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 ноября 2020 года увеличилось на 194 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 15 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 194 и составило 23 404 человека.

По информации оперштаба, за сутки 92 человека выздоровели (за весь период – 16 097), 1 799 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 68 пациентов – в тяжелом состоянии, 4 – в крайне тяжелом, 24 пациента с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 8 814 тестов провели в 18 лабораториях (за весь период – 957 969).

За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 4 517). 191 новый случай COVID-19 зарегистрирован в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 18 887): Новый Уренгой – 12 (за весь период – 4707), Ноябрьск – 36 (за весь период – 2484), Салехард – 15 (за весь период – 2355), Пуровский район – 10 (за весь период – 1779), Надымский район – 8 (за весь период – 1759), Муравленко – 18 (за весь период – 1716), Губкинский – 22 (за весь период – 1518), Лабытнанги – 11 (за весь период – 1175), Тазовский район – 6 (за весь период – 584), Приуральский район – 26 (за весь период – 322), Ямальский район – 21 (за весь период – 255), Шурышкарский район – 6 (весь период – 115). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 352 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 456 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 925 825 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 186 летальных исходов, выздоровели 1 439 985 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Ямал" писала, что 86 000 наборов медикаментов для больных с симптомами ОРВИ укомплектуют на Ямале благодаря новой поступившей партии. В ближайшее время к этой партии закупят еще 55 000 наборов, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.