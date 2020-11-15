«Знакомая» заняла через соцсети у жительницы Нового Уренгоя 13 тысяч рублей. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть полиции по Новому Уренгою обратилась 37-летняя гражданка с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что неизвестный завладел принадлежащими ей деньгами в размере 13 тысяч рублей.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что заявительнице в социальной сети с профиля ее знакомой пришло сообщение с просьбой одолжить денежные средства.

– Женщина, будучи уверенной в том, что эта просьба поступила от ее знакомой, перевела на указанный злоумышленником счет деньги, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.