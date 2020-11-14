Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Надыме

Фото: авиакомпания "Ямал"

Сегодня, 14 ноября, самолет авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Салехард совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Надыме. Долететь до пункта назначения авиалайнеру не позволила погода: экипаж принял решение посадить самолет в связи с плохой видимостью.

Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, авиарейс YC-10 Тюмень – Салехард авиакомпании Ямал произвел посадку из-за тумана. На борту было 82 пассажира, из них семеро детей. Ситуация взяла под контроль Новоуренгойская транспортная прокуратура.

Дополним, сегодня на Ямале облачно и туманно, похолодало до -22 градусов.