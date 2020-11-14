Ямальцы получат бесплатные лекарства от ОРВИ

Фото: правительство ЯНАО

86 000 наборов медикаментов для больных с симптомами ОРВИ у комплектуют на Ямале благодаря новой поступившей партии. В ближайшее время к этой партии закупят еще 55 000 наборов, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

– В последние дни получал несколько сотен сообщении о том, что врачи приезжают на вызовы без бесплатных лекарств от ОРВИ или с неполными наборами. Сеи час ситуация исправляется: медики и волонтеры по всему округу ежедневно формируют и развозят более 4 000 бесплатных наборов лекарств. Всего с момента нашего решения в июне выдавать такие наборы, их получили уже больше 72 000 ямальцев, – сообщил глава региона в своем Instagram. Он пояснил, что бесплатные медикаменты при ОРВИ – это не требование законодательства, а собственное решение правительства региона обеспечить население бесплатными медикаментами.

– Все делается с колен, сбои, как в октябре, к сожалению, происходят. Но и такие решения должны быть абсолютно справедливыми для всех. Поэтому, как только обеспечим наборами всех, кто болеет сеи час, выдадим лекарства и тем, кто переболел ранее и оставлял свои данные. Такие медикаменты всегда пригодятся в домашнеи аптечке. Приняли решение впредь заменять дефицитные препараты качественными аналогами, – сообщил губернатор.

По словам Дмитрия Артюхова, заболеваемость ОРВИ на Ямале втрое выше, чем обычно в это время года. Такая ситуация сложилась по всеи стране, и поставщики не справляются с ажиотажным спросом. Из-за этого во многих аптеках быстро кончаются противовирусные лекарства и антибиотики.

– Благодаря нашим наборам, у ямальцев нет необходимости при ОРВИ искать необходимые медикаменты по разным аптекам, их все бесплатно принесут домои . Мера поддержки по обеспечению медикаментами будет деи ствовать в округе до конца режима повышеннои готовности, – заявил глава Ямала.