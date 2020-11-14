Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 ноября 2020 года увеличилось на 192 человек

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 ноября 2020 года. По данным оперативного штаба Ямала, число заболевших коронавирусом в регионе на 14 ноября 2020 года увеличилось на 192 и составило 23 210 человек.

Сегодня с выздоровлением можно поздравить 107 человек (за весь период выздоровели 16 005). Однако на госпитализации с COVID-19 и внебольничными пневмониями остаются 1 769 пациентов, из них 66 – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, 23 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.

10 881 тест провели в 18 лабораториях региона (за весь период – 949 155). За сутки выявлено пять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 4 514).

187 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 18 696). Наибольшее количество зараженных выявлено в самом крупном городе Ямала – в Новом Уренгое 18 новых случаев заражения коронавирусом (за весь период – 4695). В Ноябрьск – 16 человек заболели ковидом (за весь период – 2448), в Салехарде – 13 (за весь период – 2340), в Пуровском районе – 11 (за весь период – 1769), в Надымском районе – 18 (за весь период – 1751). В Муравленко выявили 11 заболевших (за весь период – 1698), в Губкинском – 28 (за весь период – 1496), в Лабытнанги – 12 (за весь период – 1164). В Тазовском районе заразились четверо (за весь период – 578), в Приуральском – 27 (за весь период – 296), в Ямальском – 21 (за весь период – 234), в Шурышкарском – восемь (весь период – 109). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

– В статистику вошли семь летальных исходов, зарегистрированных у пациентов с подтвержденным коронавирусом в разные дни ноября. Это люди из Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя в возрасте от 59 до 85 лет. У них были серьезные хронические заболевания сердца, легких, эндокринной системы. Это, к сожалению, усугубило ход болезни, – прокомментировала руководитель оперштаба Ямала Татьяна Бучкова.