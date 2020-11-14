Ямальцы будут оплачивать детский сад только за дни посещения

В период пандемии на Ямале было принято решение не брать с жителей округа плату за детский сад. Точнее – родители оплачивают исключительно те дни, в которые их ребенок посещал дошкольное учреждение. Такая мера введена правительством ЯНАО и уже закреплена в изменениях к постановлению губернатора 29-ПГ от 16 марта «О введении режима повышенной готовности».

Причиной нововведения стали многочисленные обращения с просьбами родителей. Многие из них из-за сложившейся эпидобстановки в регионе были переведены на удаленную работу, кто-то вынужден сидеть дома на больничном. Есть и те, кто по своему желанию исключает лишние контакты своей семьи, чтобы не заболеть.

По словам директора департамента образования Марины Кравец, родители вправе не водить ребенка в детский сад. «Взимание родительской платы за посещение воспитанниками детских садов будет только за дни фактического посещения», - отметила она.

Напомним, что в конце октября было объявлено об открытии записи малышей в новые детские сады. Сейчас в ЯНАО возводятся 22 новых и комфортных здания в городах Губкинский, Салехард, Новый Уренгой, Надым и Ноябрьск, а также в Приуральском,

Пуровском, Шурышкарском и Красноселькупском районах. Как записать ребенка уже сейчас – читайте здесь.