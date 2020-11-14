Погода на Ямале на 14 ноября: похолодало до -26 градусов

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В субботу, 14 ноября, по прогнозам метеорологов, в Ямало-Ненецком автономном округе будет переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный до 3-8 м/с. Ночью похолодает до -21… -26 градусов, днем синоптики обещают -17… -22 градусов.

Салехард: -19 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.

Лабытнанги: -19 градусов, облачно, ветер легкий, западный 2 м/с.

Новый Уренгой: -24 градусов, облачно, ветер легкий, западный 3 м/с.

Губкинский: -24 градусов, облачно, ветер легкий, северный 2 м/с.

Тарко-Сале: -23 градусов, облачно, ветер полный штиль.

Надым: -19 градусов, облачно, ветер тихий, западный 1 м/с.

Ноябрьск: -25 градусов, ясно, ветер легкий, северный 2 м/с.

Муравленко: -25 градусов, облачно, ветер легкий, северный 2 м/с.