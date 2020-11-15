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Погода на Ямале на 15 ноября: пасмурно, мороз

Местами снег
Вадим Бегун
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На Ямале будет пасмурно и морозно. Фото - pixabay.com.

На Ямале будет пасмурно и морозно. Фото - pixabay.com.

В воскресенье, 15 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, небольшой снег. Днем -8 ночью -19. Ветер 4-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -23, ночью -26. Ветер 2-4 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -17, ночью -20. Ветер 5-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером пойдет снег. Днем -14, ночью -21. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -20, ночью -23. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -18, ночью -24. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, небольшой снег. Днем -8, ночью -18. Ветер 4 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -20, ночью -26. Ветер 2-5 м/с.