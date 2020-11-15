Погода на Ямале на 15 ноября: пасмурно, мороз

На Ямале будет пасмурно и морозно. Фото - pixabay.com.
В воскресенье, 15 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, небольшой снег. Днем -8 ночью -19. Ветер 4-6 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем -23, ночью -26. Ветер 2-4 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -17, ночью -20. Ветер 5-6 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, вечером пойдет снег. Днем -14, ночью -21. Ветер 7-9 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем -20, ночью -23. Ветер 3-6 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -18, ночью -24. Ветер 3-5 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, небольшой снег. Днем -8, ночью -18. Ветер 4 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем -20, ночью -26. Ветер 2-5 м/с.