В Новом Уренгое педагогов школ и детских садов будут регулярно тестировать на COVID-19 Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое прошло очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом, на котором приняли важное решение - регулярно тестировать педагогов школ и детских садов на COVID-19.

-Ситуация по количеству заболевших в городе напряженная. Сводка говорит о том, что удалось существенно уменьшить количество вызовов к детям. Конечно, здесь свою роль сыграли и каникулы, и частичный переход на дистант. Этот результат надо закрепить. Дети часто переносят коронавирус незаметно, но при этом могут заразить и педагогов, и родителей. Постоянный контроль за здоровьем учителей и воспитателей даст необходимый эффект, уверены специалисты, - рассказал Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

По сообщению регионального оперштаба, на сегодняшний день, 13 ноября, в Новом Уренгое выявлено 17 заболевших. В связи с ежедневным приростом больных, в городе продолжают увеличивать коечный фонд: госпиталь на базе предприятия «Арктикгаз» готов принять 80 пациентов.

Также на днях ожидается поступление кислородной станции для строящегося госпиталя на 200 коек. Первую очередь планируется ввести до конца ноября.

-Дорогие земляки, сейчас все силы брошены на борьбу с коронавирусом. Медики работают на пределе возможностей. Помогите им. Сберегите себя, наденьте маску. Позаботьтесь о своих близких из группы риска, минимизируйте их контакты с окружающим, - обратился к жителям глава города.