Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске появятся четыре новые площадки для выгула собак, которые откроют в ближайшее время.

Как сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города, работы проводят в рамках программы по благоустройству и экологической безопасности.

Сейчас специальное место для питомцев обустраивают в районе дома №123 по улице Магистральная, а площадки в микрорайонах П-8, Железнодорожников и в городском парке уже готовы.

Площадь каждой из них составляет 300 квадратных метров, все территории ограждены металлическим забором высотой более двух метров. Чуть позже на них появятся скамейки и урны. Все работы завершатся до конца года.

Напомним, что ранее в городе было обустроено пять площадок для выгула четвероногих.