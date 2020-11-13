Купив в интернете микроволновку, надымчанка отдала деньги мошенникам Фото: pixabay.com

В полицию Надымского района обратилась 43-летняя жительница, пострадавшая от действий мошенников.

Было установлено, что 5 сентября потерпевшая оформила заказ на покупку микроволновой печи стоимостью более 15 тысяч рублей. Объявление о продаже она нашла в интернете. По условиям сайта, обещающего бесплатную доставку, надымчанка заплатила полную стоимость товара, переведя деньги на указанные реквизиты.

Через несколько дней, так и не дождавшись товара в установленные сроки, она решила позвонить по телефонам, указанным на сайте, но ответа не последовало. Тогда женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Полицейские напоминают гражданам, что при совершении покупок в интернете необходимо проверить сайт на подлинность, воспользовавшись специальными ресурсами, имеющимися в сети. Выбирайте проверенные временем магазины, изучайте положительные и негативные отзывы о их работе, не спешите оплачивать товар, не убедившись в надежности продавца.