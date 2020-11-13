На Ямале ввели послабления для сферы общественного питания Фото: pixabay.com

На Ямале ввели небольшое послабление в режим повышенной готовности. Речь идет о сфере общественного питания.

Соответствующий документ об этом опубликован на сайте окружного правительства от 12 ноября. Теперь в регионе можно оказывать услуги общепита с 23:00 до 6:00, но при условии обслуживания на вынос или бесконтактной доставки заказов. Также разрешено осуществлять работу в зданиях ж/д вокзалов, аэропортов, гостиниц и на заправках.

В самом постановлении говорится, что данный запрет не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях железнодорожных вокзалов, аэропортов, гостиниц, автозаправочных станций.

Также напоминаем, что режим повышенной готовности был продлен до 1 декабря. С 28 октября в округе ввели дополнительные меры по борьбе с распространением COVID-19. В их числе был и запрет оказания любых услуг общественного питания с 23:00 до 6:00.

Кроме того, с начала второй четверти школьники с 6 по 11 классы переведены на дистанционное обучение.