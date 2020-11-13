В Ямальском районе начала работу портативная COVID-лаборатория

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В Ярсалинской центральной районной больнице начали проводить тестирование на COVID-19 с помощью новой портативной ПЦР-лаборатории.

На сегодняшний день в медучреждении диагностируют жителей не только райцентра, но и всех других шести поселений. Для этого специалисты сами выезжают на дом, но только к тем гражданам, у которых имеются симптомы ОРВИ и пневмонии, после - полученные анализы направляют на исследования.

Аппаратура лаборатории представляет несколько мобильных устройств, позволяющих получать точный результат прямо на месте. Анализатор, сопряженный с ноутбуком, состоит из двух электронных боксов по восемь ячеек каждый - он позволяет проводить до 50 тестов в день.

-Ранее диагностика проводилась в лабораториях города Салехарда. Теперь не придется ждать результатов по 10 дней, это оборудование ускорит выявление заболевших. Наши сотрудники прошли необходимое обучение и получили допуск к проведению таких исследований, приобретены необходимые реактивы и средства индивидуальной защиты. Лаборатория начала свою работу, - рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Светлана Сетказенова.

Напоминаем, что проконсультироваться по поводу тестирования на COVID-19 жители района могут по телефону горячей линии: 8 349 96 3-00-59. Она работает по будням с 8:00 до 18:00.

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