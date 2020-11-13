На Ямале родители не будут платить за детский сад, если ребенок остался дома Фото: pixabay.com

На Ямале изменили порядок оплаты детских садов в период пандемии. Теперь, если ребенок по какой-то причине остался дома, то платить деньги за эти дни больше не надо.

Такая мера введена правительством региона до улучшения эпидобсановки. Она закреплена в изменениях к постановлению губернатора 29-ПГ от 16 марта «О введении режима повышенной готовности».

Поводом к принятии такого решения стали обращения родителей, которые переведены на дистанционную работу или находятся на больничном, а также самостоятельно решили исключить лишние контакты своей семьи, чтобы не заразиться.

-Родители, могут принять решение не водить ребенка в сад. Взимание родительской платы за посещение воспитанниками детских садов будет только за дни фактического посещения, - сообщила директор департамента образования Марина Кравец.