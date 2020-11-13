«Скалодром и роботехника»: в Губкинском готовятся к открытию два детских сада

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В Губкинском завершается строительство двух детских садов: «Радуга» - в первом микрорайоне и «Непоседы» - в шестом.

По словам главы города Андрея Гаранина, первые сваи были забиты в мае 2019 года, а сейчас здания уже полностью готовы, осталось лишь оформить некоторые группы. Первым в эксплуатацию введут «Радугу» - в ноября, а затем и «Непоседы» - в декабре.

С началом работы новых детских садов и за счет высвобождения мест в ясельных группах, очередь в уже действующих дошкольные учреждениях будет ликвидирована. Параллельно ведется работа по подбору сотрудников, создано 142 рабочих места.

Ребятам в новых детских садах будет тепло и комфортно: в каждом помещении оборудован теплый пол, стены зданий надежно утеплены. На территории установлено видеонаблюдение. Новые сооружения отличаются красочным фасадом, вскоре будет смонтирована яркая подсветка.

Внутри - современное оборудование для развития дошкольников: студия аква-анимации, лаборатория и скалодром. Также учреждения планируется оснастить оборудованием для самых маленьких - манежами, ходунками и стульями для кормления.

В «Непоседах» будет реализована инновационная программа по ранней профориентации воспитанников - «Baby skills». Для этого закупят костюмы и игровые модули: кухню, парикмахерскую, магазин и больницу. В «Радуге» у детей будут формировать навыки инженерно-технического мышления, занимаясь с ними LEGO-конструированием и робототехникой.