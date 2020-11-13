Житель Муравленко дважды обокрал один и тот же магазин Фото: pixabay.com

Полиция Муравленко задержала местного жителя 1962 года рождения, который минувшим летом два раза обокрал один и тот же магазин.

Было установлено, что первая кража случилась 27 июля. Придя в гипермаркет, мужчина взял с прилавка товар и быстро покинул помещение, так и не заплатив. Спустя два дня злоумышленник вновь вернулся на место преступления, где повторил схему еще раз. Таким образом, магазину был причинен материальный ущерб на сумму около 5 тысяч рублей.

В отношении муравленковца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Позже, 27 октября, городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа на сумму в шесть тысяч рублей.

Напоминаем, что подобный инцидент также произошел в Ноябрьске в прошлом году. Тогда мужчина вынес из магазина продукты на полторы тысячи рублей. Опознать его удалось по камерам видеонаблюдения.