«Предметный разговор»: школьников Салехарда приглашают к участию в интеллектуальной игре Фото: pixabay.com

В Музейно-выставочном комплексе им. Шемановского состоится городской телекоммуникационный проект «Предметный разговор». Это интеллектуальный конкурс для школьников, который проходит в форме игры.

Для участия приглашаются команды по пять человек из 5-8 классов школ Салехарда, возглавляемые педагогом и специалистом, которые будет осуществлять техническую поддержку при работе в Интернет-сервисах. Зарегистрироваться можно с 18 по 24 ноября на официальном сайте проекта.

С 25 ноября по 13 декабря командам-участникам предстоит пройти три конкурсных испытания: фотокросс «Новые кадры», викторина «Знатоки истории музея» и комикс «Музейная история».

Завершающим этапом проекта станет командная игра, которая состоится 18 декабря - в день подведения итогов.

Главная задача данного мероприятия заключается в привлечении внимания школьников к музееведению, а также формированию уважительного отношения к культуре народов Ямала и России.