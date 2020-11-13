В Надыме заработала круглосуточная ПЦР-лаборатория Фото: pixabay.com

Власти Надымского района продолжают бороться с коронавирусом, для этого принимаются всевозможные меры.

Напоминаем, что на прошлом заседании оперштаба было принято решение об открытии третьего госпиталя на базе педиатрического отделения на 65 коек. При его формировании соблюдены все эпидемиологические правила. Обеспечена изоляция пациентов, оборудован отдельный вход, детей заблаговременно перевели в другие помещения.

По словам главы района Дмитрия Жаромских, с учетом трех раннее развернутых инфекционных отделений, на сегодняшний день в резерве имеются 44 койки. Все пациенты, находящиеся в стационаре, получают соответствующее лечение. Госпитали обеспечены необходимым медицинским оборудованием, лекарствами, расходными материалами и средствами индивидуальной защиты.

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети "ВКонтакте"

Кроме того, в Центре гигиены и эпидемиологии организована круглосуточная работа ПЦР-лаборатории: закуплено новое оборудование и увеличен штат сотрудников. Благодаря нововведениям, за сутки здесь проводят до 250 исследований.

Также принято решение создать единый номер кол-центра, который объединит работу всех ранее организованных горячих линий. Специалисты будут консультировать граждан по вопросам, связанным с коронавирусом.