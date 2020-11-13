Молодые семьи Салехарда получили свидетельства на улучшение жилищных условий

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Шесть молодых семей Салехарда получили свидетельства на улучшение жилищных условий. Их можно использовать как на покупку или строительство нового жилья, так и на погашение уже имеющейся ипотеки.

-Галина Пивоварова подала необходимые документы в начале этого года. Семья уже приобрела просторную двухкомнатную квартиру, до переезда они жили в комнате в общежитии. Полученные средства - существенное подспорье, и Галина с мужем потратят их на погашение основного долга ипотеки, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Всего в этом году вручено 50 свидетельств, а это значит, что 50 семей смогут переехать в комфортные и благоустроенные квартиры или дома.

-Размер выплаты рассчитывается для каждой семьи индивидуально и зависит от количества членов семьи: 40 процентов от расчетной стоимости жилья на первичном рынке недвижимости, 30 процентов от расчетной стоимости жилья на вторичном рынке. Если в семье есть ребенок-инвалид или 5 детей и более, то сумма выплаты составит 100 процентов от расчетной стоимости жилья, - сообщил начальник управления жилищной политики Салехарда Иван Паршуков.

Напомним, на Ямале действуют две программы по поддержке молодых семей: федеральная и окружная. Молодые семьи сами выбирают, в какой из них будут принимать участие.