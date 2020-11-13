В Тарко-Сале воспитанники детского сада «Василек» тренировались правильно переходить дорогу

Фото: УМВД России по ЯНАО

На Ямале продолжается Всероссийская акция «Безопасность детства - 2020», в рамках которой проводятся различные мероприятия.

Так, автоинспекторы Тарко-Сале встретились с воспитанниками детского сада «Василек», чтобы провести занятие по безопасному поведению на дороге.

В начале урока полицейские напомнили ребятам правила дорожного движения, которым должны следовать пешеходы, рассказали, где и как переходить проезжую часть, повторили значения сигналов светофоров, разметки и дорожных знаков.

Затем с малышами разобрали различные ситуации, которые могут встретиться на дороге и провели практическое занятие. Ребята перешли проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, тем самым закрепив свои знания. Также инспекторы объяснили, что перед тем, как выйти на дорогу, необходимо убедиться, что все транспортные средства остановились.

Кроме того, полицейские напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Эти приспособления делают человека, вышедшего на проезжую часть, более заметным для водителей, что снижает риск стать участником автоаварии.

В Госавтоинспекции уверены, что проведение подобных мероприятий поможет уберечь детей от дорожно-транспортных происшествий и привьет им необходимые правила поведения на дороге.