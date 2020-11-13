В Муравленко прошли учения по ликвидации аварии на загородной трассе

Фото: МЧС России по ЯНАО

Муравленковские оперативные службы прошли тренировку по тушению автомобиля и устранению последствий аварии.

По итоговому замыслу, на трассе Сургут - Салехард, недалеко от Муравленко, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал водитель.

После полученной информации на место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательного формирования. Оценив ситуацию, они определили, что мужчина получил травму шеи от удара об руль. Условного пострадавшего извлекли из автомобиля и оказали доврачебную помощь.

В это время инспекторы ГИБДД перекрыли движение транспорта, начав выяснять причины и обстоятельства произошедшего. Далее, по легенде учений, вследствие удара вспыхнул моторный отсек машины. Условное возгорание ликвидировали сотрудники пожарной охраны. Также на место ДТП прибыла тяжелая техника «Ямалавтодора».

-В ходе учений мы определили, что с поставленными задачами все участники справились в полном объёме и в сроки, определенные замыслом, - сообщил начальник 7 отряда федеральной противопожарной службы Алексей Зеленский.

Основная цель мероприятия - отработать на практике взаимодействие оперативных служб при ликвидации последствий ДТП и заторов в условиях экстремально низких температур.