Погода на Ямале на 13 ноября: резкое похолодание

Погода на Ямале на 13 ноября Фото: pixabay.com

В пятницу, 13 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -20 ночью -21. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -19. Ветер 4-6 м/с.

Надым: пасмурно, вечером пойдет снег. Днем -18, ночью -21. Ветер 3-4 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером пойдет снег. Днем -19, ночью -23. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -19, ночью -21. Ветер 5-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем -20, ночью -23. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -20, ночью -22. Ветер 4-5 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -23. Ветер 4-6 м/с.