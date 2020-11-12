В Пуровском районе выбрали лучшего производителя хлебобулочных изделий

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Пуровском районе прошел отборочный этап окружного конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший пекарь». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, состязания пришлось провести в дистанционном формате.

Для участия в конкурсе было заявлено семь производителей из Тарко-Сале, Ханымея, Уренгоя и Пурпе. Каждого из участников оценивали по той продукции, которая находится на столах в каждой семье - хлеб белый формовой высшего сорта, батон нарезной высшего сорта и серый хлеб.

Для того, чтобы определить победителя, было организовано электронное голосование, в котором приняли участие 2 400 человек.

В итоге лучшим производителем хлеба стала «Пуровская компания общественного питания и торговли - Пурнефтегазгеология». На следующей неделе, 18 ноября, она представит свою продукцию на региональном уровне.

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