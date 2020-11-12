«Ракурс-Салехард»: в окружной столице стартовал конкурс фотографии

Фото: САЛЕХАРДСКИЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ, соцсеть "ВКонтакте"

В преддверии 90-летия округа, «Салехардский центр молодежи» запустил городской конкурс фотографии «Ракурс-Салехард».

Он проводиться в двух номинациях: «Салехард сегодня» и «Ретро в объективе».

Основные требование, предъявляемые к фотографиям - отразить памятные события окружной столицы в разные временные периоды, а также их участников и места проведения.

Принять участие может каждый горожанин, достигший 14 летнего возраста. Предоставить снимки необходимо до 4 декабря.

Оценивать работы будет компетентное жюри из числа представителей сферы культуры и органов муниципальной власти.

Подведение итогов пройдет с 5 по 6 декабря, а награждение победителей - 8 декабря.

По итогам конкурса лучшие работы попадут на онлайн выставку, которую можно будет посмотреть в интернет ресурсах «Салехардского центра молодежи».