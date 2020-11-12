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На Ямале появился первый круглосуточный колл-центр по вопросам о COVID-19. Он находится в Лабытнанги и начинает работать с 13 ноября. Пока это лишь пилотный проект, который должен определить потребность жителей в такой услуге. В случае, если график 24/7 окажется удобным для горожан, то он сохранится до спада заболеваемости.

С 08:00 до 20:00 отвечать на звонки будут пять медработников, в остальное время - один оператор. Звонить можно по номеру: 8 (800)-350-31- 89.

Опытные врачи смогут проконсультировать по любому вопросу, оформят вызов врача на дом, озвучат результат компьютерной томографии или тестирования на коронавирус, подскажут планируемую дату контрольного теста и запишут на прием к врачу.

Как сообщила главный врач городской больницы Ирина Жежель, одновременно продолжают действовать и телефоны «горячей линии». Также она рекомендует вызывать бригаду скорой помощи, если температура поднялась выше 38 градусов и есть симптомы гриппа или ОРВИ. Если температура не пересекла эту отметку, следует вызвать участкового врача. Сделать это можно по телефонам регистратуры взрослой поликлиники: (34992) 5-05-50 и 5-05-60, и детской поликлиники: (34992) 2-27-31 и 2-27-32.