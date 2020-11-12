В госпитале Нового Уренгоя, открытие которого запланировано на эту неделю, не хватает коек и кислорода

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое готовится к открытию новый инфекционный госпиталь, расположенный по адресу: улица Индустриальная, 6. Ранее там размещалось ОАО «Арктикгаз».

Сейчас в помещении идут подготовительные работы. Добровольческие объединения помогают в уборке и расстановки мебели. В приобретении необходимого оборудования для палат и служебных помещений - правительство Ямала, администрация города и предприятия ТЭК.

Сегодня, 12 ноября, осмотреть будущий госпиталь приехала целая комиссия: главный врач городской больницы Кирилл Трапезников, заместитель главного врача по медчасти Егор Бакшеев, специалисты лечебного учреждения, представитель губернатора Ямала в Новом Уренгое Наталья Рябченко, представители департамента городского хозяйства и депутаты Городской Думы.

Главные вопросы, которые необходимо решить в кротчайшие сроки - недостаток кислородных концентраторов и коек для пациентов. Этим занимаются представители власти и градообразующих предприятий.

Помощь больным будут оказывать приезжие специалисты из Москвы, Тюмени и Астрахани.

Стоит добавить, что открытие госпиталя пройдет поэтапно, по мере необходимости людям медицинской помощи в условиях стационара. Максимальная вместимость здания - 300 коек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ямальские активисты ОНФ помогли обустроить госпиталь для больных COVID-19 в Новом Уренгое. Его открытие запланировано на этой неделе (подробнее)