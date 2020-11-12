Таркосалинец, напавший на полицейского, выплатит крупный штраф Фото: pixabay.com

Пуровский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Тарко-Сале. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Было установлено, что в сентябре текущего года мужчину задержали на заправке в состоянии алкогольного опьянения. На просьбу сотрудников выйти из автомобиля, он отвечал категорическим отказом, грубо реагируя на любые слова.

В итоге, когда хулигана вели к служебной машине, он ударил одного из полицейских кулаком в лицо. Чтобы его утихомирить, пришлось применять силу и наручники.

Суд по данному делу прошел в октябре. Таркосалинца признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, что такой же случай произошел в Новом Уренгое. Тогда полицейским пришлось успокаивать мужчину, который шумел ночью в подъезде жилого дома.