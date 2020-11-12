«Подделали подпись»: аферисты перевели накопления надымчанина в негосударственный пенсионный фонд

«Подделались подпись»: аферисты перевели накопления надымчанина в негосударственный пенсионный фонд Фото: pixabay.com

Житель Надыма обратился в местную прокуратуру, с просьбой разобраться в ситуации относительно его пенсионных отчислений.

В ходе проверки удалось выяснить, что неизвестные лица подделались подпись мужчины в договоре обязательного пенсионного страхования и в заявлении о досрочном переходе в негосударственный пенсионный фонд АО НПФ «Будущее». Сам гражданин никаких бумаг не подписывал.

Чтобы восстановить права пенсионера, прокурор направил в суд исковое заявление о признании договора недействительным, а также применении последствий недействительной сделки.

Суд полностью удовлетворил все требования, вернув накопления мужчины в государственный пенсионный фонд.

Напомним, что в похожую ситуацию попал и житель Муравленко. Прошлым летом мужчина получил в наследство от отца автомобиль. Позже стало известно, что машина продана, чему свидетельствует документ о купле-продаже.