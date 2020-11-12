В Ноябрьске устранили последствия прорыва канализации в подвале жилого дома Фото: pixabay.com

Прокуратура Ноябрьск организовала проверку по информации сетевого издания «Телеканал «Ноябрьск 24», относительно затопления канализационными стоками подвала дома № 125 по ул. Магистральная.

Было установлено, что в прорывах, произошедших 28 июля и 21 августа, виновата местная администрация, не следившая за состоянием инженерных сетей. В итоге под водой оказался подвал площадью 300 квадратных метров в районе десятого подъезда.

В связи с этим в адрес главы Ноябрьска было внесено представление, обязывающее исправить ситуацию. В настоящее время все последствия потопа устранены.

Напоминаем, что это не единственный случай в регионе, связанный с канализацией. Так, на территории сел Кутопьюганское и Нори отсутствовали канализационные очистные сооружения, включая систему стоков. Благодаря надымской прокуратуре ситуация начала меняться. Местные власти приступили к строительству объектов, которые будут готовы к концу 2021 года.