Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 ноября 2020 года увеличилось на 192 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 192 человека, с начала периода - 22 825.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 802 жителя, 72 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 23 - находятся на ИВЛ, 7 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 176 человек.

-Сегодня в статистику вошли семь летальных случаев, произошедших в разные дни, среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это четверо мужчин и три женщины из Пуровского района и Ноябрьска. К сожалению, серьезные хронические заболевания не дали им справиться с инфекцией, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что вчера, 11 октября, было также сообщено о семи смертях, случившихся несколько дней назад. Кроме того, 10 ноября, от болезни погибли еще два человека.

Также за сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 496 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 172 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 37, Салехард и Надымский район - 19, Новый Уренгой и Пуровский район - 15.

Далее идут: Лабытнанги - 14, Губкинский и Тазовский район - 13, Муравленко - 11.

Замыкают список: Приуральский район - 9, Ямальский район - 4, Красноселькупский район - 2 и Шурышкарский район - 1.

Всего в регионе было проведено 9 788 тестов в 16 лабораториях.

Излечился от коронавируса 131 человек, за весь период - 15 779.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 608 человек с COVID-19, с начала периода - 1 858 568. Выздоровевших - 18 811, за весь период - 1 388 168. Умерших - 439, с начала периода - 32 032.