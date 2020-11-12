В Мужевской больнице открылась новая COVID-лаборатория

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Мужевской центральной районной больнице начала работать портативная ПЦР-лаборатория. Только за вчера, 11 ноября, в ней проверили 149 тестов. Результат становится известен через 24 часа. До этого диагностика проводилась в окружной столицы и занимала больше времени.

На новом оборудовании будут тестировать жителей всего Шурышкарского района, у которых имеются симптомы ОРВИ и пневмонии, а также пациентов с подтвержденным коронавирусом и нуждающихся в госпитализации в профильные отделения стационара.

Забор материала специалисты произведут по месту жительства, а затем доставят его в Мужи для исследования. Что касается граждан, у которых был контакт с заболевшими COVID-19, их анализы по-прежнему будут направляться в Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО.

По словам заместителя главного врача по лечебной работе Мужевской ЦРБ Алии Нургалиевой, была проведена предварительная работа по запуску лаборатории в режиме тестирования на коронавирус, также специалисты прошли необходимое обучение на базе Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО.

Получить консультацию по поводу своих результатов жители могут по телефону: +7 (951) 985-50-35 с 8:00 до 18:00 в будние дни.