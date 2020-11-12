В Пуровском районе продолжают искать рыбака, который пропал 23 сентября

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Следователи Тарко-Сале возбудили уголовное дело по факту исчезновения местного жителя - Кургановича Николая Евгеньевича 1975 года рождения.

Мужчина пропал 23 сентября после отъезда на рыбалку в район реки Еты-Пур, расположенной на территории Ярайнерского месторождения. С 24 сентября он перестал выходить на связь.

В связи с этим следственные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить что-либо известное о его местонахождении. Сделать это можно по следующим номерам: 8(34997) 2-11-67, 2-11-25.

Приметы: рост 174 см, на вид 45 лет, крупного телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие и светло-русые, с сединой.

Был одет: куртка черного цвета с желтыми вставками, костюм темно-зеленого цвета (камуфляж), черная вязаная шапка, темно-зеленые сапоги.