На Ямале появятся пять библиотек нового поколения

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале продолжают модернизировать библиотеки. В следующем году обновление произойдет сразу в пяти учреждениях. В Салехарде, Ноябрьске и Панаевске библиотеки создадут по модельному стандарту Министерства Культуры РФ. В Новом Уренгое и Красноселькупском районе преобразования книжных храмов пройдут за счет регионального бюджета.

-В последние годы библиотека становится местом познавательного досуга для детей и их родителей. В этом году кардинально обновлена Центральная библиотека в Губкинском за счет средств федерального бюджета, региона и муниципалитета. На очереди - детская библиотека в Надыме, ее отремонтируют за счет средств регионального бюджета, - рассказал директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

Не забыли и о жителях отдаленных сельских поселений, они получили комфортное пространство для творчества и самообразования. В Мысе Каменном Ямальского района открыли многофункциональный центр, где разместились филиалы клубной системы, музыкальной школы и библиотеки. В селе Белоярск Приуральского района ввели в эксплуатацию сельский Дом культуры, возведенный по модульной технологии.

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