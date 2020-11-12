Ямальские школьники принял участие во Всероссийском фестивале #ВместеЯрче

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На Ямале прошел Всероссийский фестиваль #ВМЕСТЕЯРЧЕ-2020, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. В этом году часть мероприятий пришлось провести в онлайн-формате из-за распространения коронавируса.

В образовательных и культурных учреждениях округа прошли тематические викторины и квесты, выставки рисунков, флешмобы, встречи с представителями топливно-энергетических компаний, а также Всероссийский урок «Экология и энергосбережение».

Ребятам рассказали об энергосберегающих технологиях, их важности и тесной взаимосвязи с экологией. Школьники овладели элементарными навыками экономии, бережного отношения к природным и энергетическим ресурсам, а также научились правильно поступать в реальных жизненных ситуациях.

Кроме того, ученики активно участвовали во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ #ВместеЯрче-2020. В региональном этапе вызвался участвовать 361 человек. Итоги будут подведены позже.