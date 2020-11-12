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Общество

Собираясь заработать на инвестициях, жительница Муравленко лишилась денег

Женщина поверила уловкам мошенников
Вера ЗенинаВера Зенина
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Желая заработать на инвестициях, жительница Муравленко лишилась денег

Желая заработать на инвестициях, жительница Муравленко лишилась денег

Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, пострадавшая от действий мошенников.

Было установлено, что в июле потерпевшей позвонила некая женщина, предложившая подработку через интернет. Она рекомендовала установить на телефон приложение брокерской системы, где было необходимо ввести конфиденциальные данные банковской карты. Последовав указаниям, северянка лишилась более 8 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г. ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Наказание за это - лишение свободы на срок до шести лет.

Напоминаем, что в похожую ситуацию попала и жительница Салехарда. Мошенники убедили девушку набрать кредитов якобы для игры на бирже, а затем - присвоили себе 860 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность, общаясь с незнакомыми людьми, и ни при каких условиях не выполнять их указания, а также не сообщать персональные данные банковской карты.