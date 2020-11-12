Фото: МЧС России по ЯНАО

Ямальцев приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте, который пройдет с 15 по 16 ноября.

Он состоится сразу в двух форматах - офлайн и онлайн. Проверить свои знания не выходя из дома можно на базе интернет-портала экодиктант.рус. На нем доступны обучающие видеоролики и сервисы, позволяющие участвовать в мероприятии. Также здесь можно узнать результаты прохождения и получить сертификат участника или победителя, в зависимости от набранных баллов.

Стоит добавить, что в этом году мероприятие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Его целью являются формирование экологической культуры, популяризация знаний в этой области, а также повышение уровня экологической грамотности.

Диктант организован по инициативе Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального собрания Российской Федерации, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр».